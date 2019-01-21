الخارجية الأمريكية: ننسق مع الاستخبارات حول العالم لمحاربة الإرهاب

21 يناير 2019 - 11:56 ص

أكد مايكل بومبيو وزير الخارجية الامريكى أن الولايات المتحدة تستمر في ممارسة ضغوط هائلة في جميع أنحاء العالم لدحر تهديد الإرهاب الإسلامي الراديكالي مرددًا: "نحن جادون في ذلك حيال ذلك في سوريا فلدينا قوات في جميع أنحاء المنطقة ستواصل مهاجمة داعش في سوريا نفسها، وفي غرب العراق أيضًا".

وأضاف بومييو خلال تغريدته على موقع "تويتر": "سوف نعيد 2000 جندي من المنطقة. لا يزال لدينا أعداد هائلة هناك، لكن لدينا القدرة على فعل ذلك. والأهم، لدينا التوجيه من القائد، الرئيس ترامب، لمواصلة هذه المعركة".

واستكمل قائلا: "إن حلفاؤنا في العالم يعملون إلى جانبنا بطريقة منسقة لتبادل المعلومات الاستخبارية، ولتوفير الأدوات الصحيحة، سواء كانت أدوات دبلوماسية أو أدوات عسكرية أو أدوات لمكافحة الإرهاب، ما نطلبه من جمهورية إيران الإسلامية بسيط للغاية: لا تبنوا أسلحة نووية، ولا تستمروا في برنامجكم النووي، أوقفوا حملات الإرهاب، توقفوا عن جهود الاغتيال، تصرفوا كبلد عادي، سافرت إلى مصر حيث يقوم المصريون بعمل عظيم لمكافحة الإرهاب نحن بحاجة لفعل المزيد. كنت في البحرين حيث قاموا بعمل جيد أيضا. في كل هذه الأماكن، تعمل الدول بالفعل على مجموعة قضايا لدعم جهودنا المشتركة للقضاء على تهديد التطرف والإرهاب ".