جسم غريب يثير الذعر فى الإسكندرية

21 يناير 2019 - 11:48 ص

اشتبه الأهالي في قنبلة على طريق قنال السويس، وسط الإسكندرية ما أثار الذعر والرعب بين المواطنين وتعطيل حركة المرور.

كان اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدينة، يفيد بالعثور على جسم غريب على طريق قنال السويس، وسط الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة محرم بك وتبين وجود جسم غريب، عبارة عن جسم هيكلي بدون مادة قابلة للانفجار.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إن الجسم الغريب كان يشتبه أن يكون قنبلة معدة للانفجار ولكن إدارة الحماية المدنية والمفرقعات تمكنت من فحصها وتبين أنه جسم هيكلي فارغ بدون أي مواد قابلة للانفجار، مؤكدًا أن البلاغ سلبيًا.