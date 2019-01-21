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أمين عام القومي لأسر الشهداء ومحافظ الدقهلية يفتتحان المكتب الإقليمي

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المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ومحافظة الدقهلية
المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ومحافظة الدقهلية

أمينة عبد العال

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الشهداء

القومي

المصايبن

زار اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين محافظة الدقهلية أمس الأحد، لافتتاح المكتب الإقليمي للمجلس بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور كمال شاروبيم - محافظ الدقهلية، بهدف تيسير وتسهيل تقديم كل الخدمات وسبل الرعاية والدعم اللازم لأسر الشهداء والمصابين وتخفيف ورفع مشقة وعناء انتقالهم للقاهرة.

وسيقوم المكتب بتقديم كل الخدمات الاجتماعية والترفيهية والرعاية الصحية وكل الخدمات التى يقدمها المجلس فى مجالات التعليم والإسكان والتموين والنقل.

وكان محافظ الدقهلية قد أستقبل الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والوفد المرافق له من أعضاء المجلس وتم خلال اللقاء الاتفاق على التنسيق مع المحافظة بشأن التعاقد مع إحدى كبريات المستشفيات بالدقهلية لتوفير الرعاية الصحية لأسر شهداء ومصابي المحافظة.

وشدد أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين على أن المجلس يقوم بتطوير جميع الخدمات التى يقدمها فى مختلف المجالات من خلال خطة تنفيذية محددة لتقديم أفضل أشكال الرعاية المتطورة ، مؤكدًا أن المجلس سيقوم بافتتاح مكاتب إقليمية أخرى داخل المحافظات للتيسير على أسر الشهداء والمصابين .

من جانبه أشاد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بالدور الذي يقوم به المجلس، معرباً عن سعادته بافتتاح فرع المكتب الإقليمى بالدقهلية، الذى يعد مكسبًا حقيقيًا وإضافة جديدة لتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والمصابين مؤكدًا على أن المحافظة بكامل أجهزتها لن تدخر وسعا فى دعم المكتب وتوفير كافة سبل تيسير العمل وتقديم الخدمات اللازمة.


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