"نافعة": "الإعلام وصمة عار على مصر"

21 يناير 2019 - 11:01 ص

شن الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، هجومًا حادًا، على الإعلام قائلا: "إنه عار على مصر"، كما اقترح وصف الإعلاميين بـ"الشتامين".

وكتب نافعة في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أقترح إطلاق وصف "الشتامين" على من يسمون أنفسهم في مصر "إعلاميين".

وتابع نافعة: "قال أحد الإعلاميين في مقطع فيديو عثرت عليه أمس مصادفة أنني قلت أن سيناء ستصبح قريبًا "ولاية إسلامية", وهو ما لم يحدث مطلقًا, ثم أضاف: "يبدو أن حسن نافعة يضرب اليومين دول ترامادول صيني" فهل هذا إعلام؟ إنه وصمة عار على مصر".