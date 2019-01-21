الزمالك بدون راحة استعدادًا لـ "بيراميدز"

21 يناير 2019 - 11:00 ص

يواصل نادي الزمالك استعداداته، لمواجهة بيراميدز ضمن مؤجلات الجولة التاسعة لبطولة الدورى والمقرر لها الخميس المقبل.

ورفض «السويسري» جروس منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على اتحاد طنجة المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفضّل استمرار التدريبات.

وأدى الأساسيون مراناً استشفائياً بينما خاض الباقى مراناً جاداً استعدادًا لتلك المواجهة فى ظل سعى الجهاز الفنى لمواصلة الانتصارات.

وعقد الجهاز الفني جلسة من اللاعبين قبل انطلاق مران أمس لحثهم على حصد نقاط المباراة المقبلة والإشادة بمستواهم الفترة الماضية.