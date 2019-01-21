» أحمد بدير يعتزل مسارح الدولة

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أحمد بدير

مسارح الدولة

قرر الفنان أحمد بدير اعتزال العمل المسرحي خلال الفترة المقبلة، بشكل رسمي فيما يخص  مسارح الدولة.

وقال "بدير" في تصريحات صحفية إن اتخاذه هذا القرار، بسبب معاناته على خشبة مسارح الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مسرح الدولة يواجه الكثير من الإهمال من القائمين عليه.

وأضاف أنه قدم مسرحيتين خلال السنوات الماضية وهما "غيبوبة وفرصة سعيدة" وبالرغم من القصص المهمة التي تناولتها العروض، إلا أنه لم يتم تصويرها بالرغم من الوعود الكثيرة بذلك.

وعما إذا كان يفكر في اعتزال العمل المسرحي بشكل عام، أكد أنه لا يمكن أن يتخلى عن المسرح، لكنه سيتجه إلى المسرح الخاص، كما أنه لا يمانع فكرة التحاقه بإحدى الفرق المسرحية خلال الفترة المقبلة.

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