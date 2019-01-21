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المشاط تلتقى مؤسس شركة عالمية متخصصة في الترويج السياحي

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السياحة
السياحة

أمينة عبد العال

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في إطار خطة وزارة السياحة لتحديث آليات الترويج السياحي لمصر والاستعانة بالتقنيات والمنصات الالكترونية الهامة التي أصبحت لغة العصر وذلك مواكبة للتغييرات المتلاحقة عالميًا في هذا المجال، التقت أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع السيد جيريمي جونسي الذي يعد واحدًا من أهم المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في السياحة والسفر ومؤسس شركة Beautiful Destinations العالمية المتخصصة في الترويج السياحي، الذي يزور مصر لأول مرة، والسيدة اليزبث ليندر المديرة التنفيذية للعلاقات الخارجية للشركة، والسيد ريمي كارليوز المدير الإبداعي للشركة، وذلك في حضور المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وذلك لبحث سبل التعاون مع الشركة العالمية في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر، ومنها خلق محتوى ترويجي وتسويقى جديد للأماكن السياحية المختلفة بمصر، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالشركة، على Instagram وFacebook و Snapchat وYouTube وWeibo .

حيث إن شركة Beautiful destinations تعد من أكبر الشركات المتخصصة عالميًا في مجال الترويج السياحى للمقاصد المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فالشركة لديها أكثر من 20 مليون متابع من اكثر من 180 دولة حول العالم على منصاتها المختلفة.

وخلال الاجتماع أشارت الوزيرة إلى أن تحديث آليات الترويج للسياحة هو أحد المحاور الرئيسية التى يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن الحملة الترويجية الجديدة تستهدف تقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة لمصر.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الثلاث محاور الأساسية للحملة وهى المفهوم الترويجي الجديد P" People 2 People2 P " ، إلى جانب الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM 2020 ، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة Branding by Destination .

وأضافت الوزيرة أنه الوزارة تسعى لفتح أسواق جديدة مما يمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية مثل أسواق آسيا (الصين والهند)، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة.

من ناحيته قال جيرمي جونسي إن المحتوى الترويجي الذي تقدمه الشركة مبتكر ولا يعتمد على الصورة فقط، بل يصاحبه حكاية للمكان، مما يجذب ملايين المتابعين لمواقع الشركة عبر المنصات المختلفة، والذين يسترشدون بما يشاهدونه على مواقع الشركة في اتخاذ قرارات السفر.

كما قام ممثلو الشركة بتقديم عرضًا تقديميًا لبعض مما تقوم به الشركة، موضحين أن اهتمامات السائحين اختلفت الآن، وأصبحت طرق الترويج التقليدية لا تجذبهم، كما أشاروا الى أن الشركة لها باع الطويل في الترويج وخلق علامات تجارية للعديد من المقاصد السياحية في الولايات المتحدة الامريكية وأبو ظبي والفلبين وجامايكا والفلبين، بالإضافة إلى أن العديد من شركات الطيران والفنادق العالمية تستعين بالشركة في وضع إستراتيجياتها الترويجية.


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شاهد.. المشاط تلتقى مؤسس شركة Beautiful Destinations العالمية المتخصصة في الترويج السياحي شاهد.. المشاط تلتقى مؤسس شركة Beautiful Destinations العالمية المتخصصة في الترويج السياحي شاهد.. المشاط تلتقى مؤسس شركة Beautiful Destinations العالمية المتخصصة في الترويج السياحي شاهد.. المشاط تلتقى مؤسس شركة Beautiful Destinations العالمية المتخصصة في الترويج السياحي


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