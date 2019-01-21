» طلب محرج لإعلامي من وزيرة الثقافة

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الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة

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دعا الإعلامي عمرو عبد الحميد الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، للحديث إلى الإعلام، لأنها لم تدل بحديث أو تصريح واحد منذ توليها الوزارة.

وأضاف "عبد الحميد" في برنامجه "رأي عام" المذاع على قناة "تن": "يا سيادة الوزيرة أنتي تجلسين على كرسي وزير ثقافة مصر، والتي جلس عليه من قبلك عميد الأدب العربي طه حسين، ونحتاج إلى طرح رؤيتهم في ظل ما يواجه الشباب من استقطاب فكري وثقافي".

وتابع: "يا سيادة الوزيرة تكلمي حتى أراك، ونحن لا نطالبك في الخروج للتصريح في برنامجي، ولكن ما يهمنا طرح رؤيتك ووجهة نظريك إلى المجتمع، خاصة أنك تتربعين على كرسي الوزارة منذ أشهر طويلة".

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