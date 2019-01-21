» فتاة تخلع ملابسها وتتجول فى الشوارع عارية

21 يناير 2019 - 10:51 ص

أقدمت فتاة في العشرين من عمرها على خلع ملابسها والسير عارية في شوارع أحياء جيليز بمدينة مراكش، المغربية، ما أثار فضول واندهاش المواطنين، وشفقة آخرين

وحاول شقيق الفتاة منعها من خلع ملابسها إلًا أن محاولاته باءت بالفشل الذريع، وواصلت السير عارية غير آبهة بمن حولها، بحسب مصادر مطلعة.

وتبين أن الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، وهو ما يفسر تجولها عارية بدون ملابس، قبل أن يتم اقتيادها إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لمتابعة حالتها الصحية عن كثب.