  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:30 ص
بحث متقدم
محمد معيط، وزير المالية

قريبًا فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

قمة بيروت

سبب حذف فقرة كاملة من البيان الختامي لـ"قمة بيروت"

صورة الخبر

"البلاستيك" بديل القطن فى مصر

صلاح

"صلاح" يزين تشكيلة "البريميرليج" في الجولة الـ23

ملياردير

تقرير اقتصادي: "كل يومين يظهر ملياردير جديد"

آل الشيخ

"آل الشيخ" يعلن عن صفقة نارية لـ"بيراميدز"

تدريب

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "حمد-3"

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد: اليوم فى السجن بـ500 سنة.. واسألوا مجرب

جيش الاحتلال

إسرائيل تشن هجوما حادا على أهداف إيرانية فى سوريا

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

وزير المالية: "الرئيس قالي أخرك معايا 9 أشهر"

مقتل 10جنود من قوات حفظ السلام بمالي

عرب وعالم

600 جندي إثيوبي ينضمون لقوات حفظ السلام بالصومال وجنوب السودان في مارس
600 جندي إثيوبي ينضمون لقوات حفظ السلام بالصومال وجنوب السودان في مارس

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ليبيا.. قوات حفتر تعلن مقتل 3 إرهابيين بينهم مصري

#

نتنياهو يكشف عدد صواريخ "حزب الله"

#

حفظ التحقيقات في واقعة مقتل أطفال السلام على يد والدهم

#

مقتل 7 من جنود حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية

تدريبات

الزمالك

راحة

جروس

أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسئوليتها عن الهجوم على قوات حفظ السلام الدولية في مالي وذلك في بيان بثته عبر تطبيق تليغرام.

وقالت الجماعة في البيان إن الهجوم يأتي بمثابة رد على قرار الرئيس التشادي إدريس ديبي إعادة علاقات البلاد الديبلوماسية مع إسرائيل.

و قتل 10 جنود من قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة في شمالي دولة مالي، في الهجوم، الذي تبناه التنظيم المرتبط بتنظيم القاعدة.

وينتمي الجنود القتلى إلى دولة تشاد، كما أصيب 25 جنديا آخرون من تشاد أيضا، حين اقتحم مسلحون معسكرا للأمم المتحدة، في بلدة "أغولهوك"، في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقالت الأمم المتحدة إنه تم صد الهجوم.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة في مالي عام 2013، بهدف مكافحة الميلشيات الإسلامية المسلحة، في ذلك البلد.

ويهاجم مسلحون، على نحو متكرر، القوات الأممية والمالية، منذ ذلك الحين.

وسيطر جهاديون على مناطق واسعة، من شمال مالي عام 2012، قبل أن يتم طردهم، في عملية عسكرية قادتها فرنسا، عام 2013.

ونُشر أكثر من 15 ألف شخص، من بينهم مدنيون، في مالي في وقت لاحق، كجزء من بعثة الأمم المتحدة المسماة "مينوسما".

لكن لا تزال أجزاء من البلاد خارجة عن سيطرة الحكومة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الداخلية تقدم مساعدات لأسر السجناء قبل عيد الشرطة
» شاهد.. سما المصرى لجمهورها: مين يتجوزنى
» مقتل 10جنود من قوات حفظ السلام بمالي
» أحمد بدير يعتزل مسارح الدولة
» طلب محرج لإعلامي من وزيرة الثقافة
» اختبار طبي لـ«جيرالدو» قبل مران الأهلي
» فتاة تخلع ملابسها وتتجول فى الشوارع عارية
» سيل من الألفاظ الخارجة لـ"الديهى" على الهواء
» الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس الكونفدرالية
» إنشاء بنك وراثي للحمير البلدية في الأردن
» انتحاري يفجر نفسه فى قاعدة عسكرية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي