» شاهد.. سما المصرى لجمهورها: مين يتجوزنى

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اضطرابات نفسية

فتاة

خلع الملابس

فتاة تخلع ملابسها

عرضت الفنانة سما المصري الزواج على متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وقامت بنشر صورة لها ترتدي فستان زفاف أبيض.

وقالت "المصري" في تغريدة لها علي الصورة: "مين هيتجوزني؟".

ورد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على عرض سما للزواج بأحدهم قائلين: "نفسنا والله" فيما علق آخر: "نضرب ورقتين عرفي وأمرنا لله"، وعلق آخر: "أنا عاوز أجوزك"، فيما علقت أحداهن: "وأنا مين هيتجوزني".

ومؤخرًا انتشر، خبر منع دخول الفنانة الاستعراضية سما المصري من دخول الكويت، بسبب الفيديو التي قامت بتصويره أمام برج خليفة بالكويت.

شاهد..



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