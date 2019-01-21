  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:27 ص
بحث متقدم
محمد معيط، وزير المالية

قريبًا فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

قمة بيروت

سبب حذف فقرة كاملة من البيان الختامي لـ"قمة بيروت"

صورة الخبر

"البلاستيك" بديل القطن فى مصر

صلاح

"صلاح" يزين تشكيلة "البريميرليج" في الجولة الـ23

ملياردير

تقرير اقتصادي: "كل يومين يظهر ملياردير جديد"

آل الشيخ

"آل الشيخ" يعلن عن صفقة نارية لـ"بيراميدز"

تدريب

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "حمد-3"

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد: اليوم فى السجن بـ500 سنة.. واسألوا مجرب

جيش الاحتلال

إسرائيل تشن هجوما حادا على أهداف إيرانية فى سوريا

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

وزير المالية: "الرئيس قالي أخرك معايا 9 أشهر"

حملات مرورية على الطرق السريعة

قضايا وحوادث

حملات مرورية لضبط متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة
حملات مرورية لضبط متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

حملات مرورية على الطرق السريعة

#

حملات مرورية على الطرق السريعة

#

ضبط 36 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

#

حملات مرورية على الطرق السريعة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الداخلية تقدم مساعدات لأسر السجناء قبل عيد الشرطة
» شاهد.. سما المصرى لجمهورها: مين يتجوزنى
» مقتل 10جنود من قوات حفظ السلام بمالي
» أحمد بدير يعتزل مسارح الدولة
» طلب محرج لإعلامي من وزيرة الثقافة
» اختبار طبي لـ«جيرالدو» قبل مران الأهلي
» فتاة تخلع ملابسها وتتجول فى الشوارع عارية
» سيل من الألفاظ الخارجة لـ"الديهى" على الهواء
» الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس الكونفدرالية
» إنشاء بنك وراثي للحمير البلدية في الأردن
» انتحاري يفجر نفسه فى قاعدة عسكرية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي