» سيل من الألفاظ الخارجة لـ"الديهى" على الهواء

21 يناير 2019 - 10:42 ص

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، عصام حجى الذى يعمل في وكالة "ناسا" للفضاء الأمريكية، لادعاء الأخير أن أغلب الإعلاميين المسئولين المصريين يعلمون أولادهم بالخارج.

أضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه صمم أن يعلم أولاده في المدارس الحكومية، لأنه مواطن مصري أصيل.

وتابع "الديهي": "بقولك يا عصام أنت كداب...، أنا معلمتش أولادي برة لأني مش مرتزقة زيك، لا أباع ولا أشتري، إحنا بناكل أكل حلال" وذلك بحسب كلامه.