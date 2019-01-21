"صلاح" يزين تشكيلة "البريميرليج" في الجولة الـ23

21 يناير 2019 - 10:38 ص

تواجد اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في التشكيلة المثالية للأسبوع الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك طبقًا لاختيار هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" التي تقوم بتحديد تشكيلة أسبوعيه لكل جولة من "البريميرليج".

وسجل محمد صلاح هدفين فى فوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 4 – 3، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج، ليقود ليفربول للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم فى ملعب "أنفيلد" للمباراة الـ32 على التوالى بالمسابقة.

محمد صلاح هو اللاعب الوحيد من نادي ليفربول الذى تواجد فى التشكيلة المثالية للجولة الـ23 من منافسات الدورى الإنجليزى.

وانفرد بصدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 16 هدفًا، بعدما فض الشراكة مع أوباميانج لاعب أرسنال وهارى كين قائد توتنهام صاحبى الـ14 هدفاً.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 50 هدفاً بشكل عام فى الدورى الإنجليزى الممتاز، وأصبح رابع أسرع لاعب فى تاريخ المسابقة يصل لهذا الرقم المميز، حيث خاض 72 مباراة فقط فى المسابقة وهو نفس رقم فيرناندو توريس نجم الريدز وتشيلسى السابق.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.