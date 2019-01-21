زوج ملكة بريطانيا يرفض الاعتذار للمصابين

21 يناير 2019 - 10:33 ص

روى الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل حادث السيارة الذي قام به الملك فيليب زوج ملكة بريطانيا.

وقال أديب خلال برنامج "الحكاية " المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه أثناء قيادة الملك فيليب لسيارته اصطدم بسيارة أخري كان يوجد بها سيدة وطفلها.

وأضاف "أديب"، أن السيدة المصابة ظهرت في وسائل الإعلام وأكدت أن الملك فيليب لم يعتذر لها عن الواقعة حتى الآن.

وأضاف "أديب"، أن الملك فيليب قام بشراء سيارة أخرى فأرسل له البوليس البريطاني تحذيرا أنه لم يربط حزام الأمان الخاص بسيارته.