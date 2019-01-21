قريبًا فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

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أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تجهز قانون لفرض ضرائب قيمة مضافة لمن يتاجرون عبر الإنترنت "التجارة الإلكترونية" أسوة بدول العالم، قائلاً: "الضرائب مصدر رئيسي لدخل مصر".

وأضاف "معيط" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين بلس"، مع سعيد حساسين: "قديمًا الناس كانت تنشر الإعلانات في الجرائد والتليفزيون، والدولة كانت بتاخد نصيبها، دلوقتي بقى على الموقع الإلكتروني فهل هذا يعني ألا نأخذ حقنا؟، لا إن شاء الله هنعمل قانون وهنأخد حقنا".

وتابع وزير المالية، أن كل دول العالم والمنظمات الدولية تتجه نحو فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية ومصر ستفعل ذلك أيضًا.

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