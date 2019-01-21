مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "حمد-3"

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وصلت إلى مملكة البحرين تشكيلات من القوات البحرية والجوية المصرية للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب البحري الجوى المشترك "حمد – 3" الذي يستمر لعدة أيام بنطاق قاعدة سلمان البحرية وقاعدة عيسى الجوية بمملكة البحرين الشقيقة.

يشتمل التدريب "حمد – 3" الذى يعد أحد أهم التدريبات المشتركة بمنطقة الخليج العربى على العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية، والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوى والبحرى المشترك باستخدام أحدث التكتيكات الجوية والبحرية وأساليب القتال الحديثة، ونقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة من الجانبين.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية تشترك مع مملكة البحرين الشقيقة فى العديد من التدريبات المشتركة فى مختلف التخصصات الجوية والبحرية والبرية والتى تساهم فى تعزيز أوجه التعاون العسكرى وصقل مهارات العناصر المشاركة لكلا البلدين.

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