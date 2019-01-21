إسرائيل تشن هجوما حادا على أهداف إيرانية فى سوريا

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وكالات- محمد الخرو

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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما حادا على أهداف إيرانية داخل الأراضى السورية، وسرعان ما خرجت القوات الجوية للتصدي لهذه الضربات.

وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أنه "يقوم بضرب أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا"، محذرًا دمشق من "محاولة استهداف الأراضي أو القوات الإسرئيلية".

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن مصدر عسكري، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه".

وقال عساف عبود مراسل بي بي سي في دمشق إنه سمعت أصوات انفجارات وقصف صاروخي في محيط العاصمة، كما شوهدت قاذفات صاروخية في سماء دمشق استمرت لمدة قاربت عشرين دقيقة.

وذكرت "سانا" في ساعة مبكرة الإثنين أن وسائط الدفاع الجوي للقوات المسلحة السورية تصدت لغارات جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية.


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