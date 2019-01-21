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انتحاري يفجر نفسه فى قاعدة عسكرية

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انتحاري يقتل 31 شخصا فى تجمع للشيعة ببغداد
ارشيفية

وكالات- محمد الخرو

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هجوم

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قاعدة عسكرية

وقع هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية في وسط أفغانستان، في الساعات المبكرة من صباح اليوم ما أسفر عن جرحى وقتلي بين الجنود.

وأكدت وكالة "أريانا" الأفغانية عن الناطق باسم السلطة المحلية بولاية وردك، عبد الرحمن منجل أن الواقعة أسفرت عن مقتل أكثر من 18 وجرح العشرات من الجنود الموجودين في داخل القاعدة، وفي الوقت نفسه أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن الهجوم.

وأضاف أن انتحاريًا استهدف قاعدة عسكرية لقوى النظام الوطني بمدينة ميدان شهر"، مضيفًا أن "المهاجمون اقتحموا المعسكر بعد التفجير واشتبكوا مع الأمن لمدة ساعة تقريبا".

وتابعت الوكالة أنه لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا، إلا أن قناة "طلوع نيوز" أفادت بـ"مقتل 3 من المهاجمين" نقلاً عن مسئولين، مضيفة أن "قوات الأمن أيضًا لاقت إصابات بين صفوفها".

وأفادت "أريانا" بأن "مسلحي حركة طالبان تبنوا الهجوم في بيان لهم".

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