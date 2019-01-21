"الملا": تكلفة مجمع تكرير بمنطقة العلمين الجديدة 8.5 مليار دولار

21 يناير 2019 - 09:54 ص

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات العملاق بمنطقة العلمين الجديدة يعد أحد أهم المشروعات الجاري دراسة تنفيذها حاليًا في إطار مخطط الدولة لتنمية المنطقة، وفي ضوء المؤشرات الجيدة التي أسفرت عنها دراسة الجدوى المبدئية، ومن المخطط أن تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 8.5 مليار دولار.

وأضاف الملا خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019 / 2020 بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والمهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشؤون الغاز، أنه جاري تنفيذ برنامج للتوسع في مشروعات البتروكيماويات لمواكبة احتياجات السوق المحلي المتنامية من هذه المنتجات الحيوية سواء من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر الطبيعية.

وتابع خلال الاجتماع أن قطاع البترول ينفذ خطة متكاملة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لتطوير صناعة البتروكيماويات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في هذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أن اكتشافات ومشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تؤتي ثمارها حاليًا خصوصًا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز تعطي دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية فضلاً عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات خلال حضوره الجمعية إلى أن مشروع مجمع العلمين الجديدة يهدف إلى إنتاج نحو 1.5 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة ونحو 1.9 مليون طن من المنتجات البترولية (بوتاجاز ونافثا وكيروسين ومازوت وسولار) كنواة أساسية تخدم قطاعات الصناعة المختلفة، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى 2019 / 2020 تهدف لتنفيذ عدة مشروعات من ضمنها مشروع توسعات شركة سيدبك لإنتاج البروبلين ومشتقاته باستثمارات 1.25 مليار دولار بطاقة إنتاجية 450 ألف طن سنوياً ومشروع إنتاج البولى بيوتادايين بشركة إيثيدكو باستثمارات 105 ملايين دولار ومشروع تخزين وتداول المواد الخام ومنتجات شركات البتروكيماويات التابع لشركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات ومشروع إنتاج اليوريا فورمالدهيد بشركة السويس لمشتقات الميثانول فضلاً عن مشروع تأمين الإيثان لشركات البتروكيماويات ومشروع شركة السويس لإنتاج مشتقات الميثانول باستثمارات 60 مليون دولار ومشروع الرصيف البحرى وتسهيلات الشحن والتخزين لشركة موبكو باستثمارات 190 مليون دولار ومشروع المرحلة الثانية من محطة توليد الكهرباء بشركة إيثيدكو باستثمارات 25 مليون دولار.

وأكد هلال التزام شركات البتروكيماويات بتطبيق معايير الأمن الصناعي والحفاظ على البيئة والتقنيات الحديثة فيما يتعلق بنظم سلامة العمليات والعمل على تطبيق النظام المتكامل لتبادل المعلومات لإدارة الموارد والأصول فضلاً عن إحلال وتجديد المصانع المتقادمة لتحقيق إستراتيجية قطاع البترول في تطوير أداء صناعة البتروكيماويات ورفع كفاءتها الإنتاجية والتشغيل الأمن لوحداتها.