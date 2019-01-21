وزير المالية: "الرئيس قالي أخرك معايا 9 أشهر"

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المالية

السيسي

سعيد حساسين

الرافدين بلس

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح يلتقى يوميًا عددًا من الوزراء، وكذلك المحافظين، حيث يريد أن تتقدم مصر بسرعة وجيزة، قائلاً: "السيسي عاوز مصر تتقدم وتنجز في المشروعات بشكل أسرع".

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين بلس": "لما قولت للرئيس السيسي هخلص أحد المشاريع في سنتين قالي أخرك معايا 9 شهور، السيسي عاوزنا نجري ونلحق ونتقدم ببلدنا لقدام".

وتابع وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرغب في تحقيق طفرة في البنية الأساسية للدولة وتشجيع الاستثمار، والتقدم بالدولة، وتحقيق معيشة أرقى للشعب المصري.

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