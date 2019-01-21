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اليوم.. مباراة القمة الآسيوية بين السعودية واليابان

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نادي الشارقة

تنطلق في تمام الواحدة من ظهر اليوم الإثنين مباراة القمة الآسيوية بين منتخب اليابان والسعودية على ملعب "نادي الشارقة" بالإمارات ضمن منافسات بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا فى دولة الإمارات.

وتجمع المباراة بين منتخب اليابان الأكثر تتويجًا بلقب كأس آسيا برصيد أربع مرات، بينما تقاسمت كل من السعودية وإيران الوصافة برصيد 3 مرات.

ويعول الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزى، المدير الفني لمنتخب السعودية على ثلاثى الوسط الهجومى سالم الدوسرى وفهد المولد وهتان باهبري من أجل الوصول إلى شباك اليابان فى الوقت الذى اقترب فيه الثنائى ياسر الشهراني وعمر هوساوي من المشاركة، بعد تعافيهما من الإصابة.

وعانى عمر هوساوى من آلام فى عضلة الساق، بينما عانى ياسر الشهرانى من التواء فى مفصل الكاحل.

فى حين يأمل منتخب اليابان في المحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة على التوالي، بعدما لعب 8 مباريات بعد فراغه من المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، نجح خلالها في تحقيق الانتصار سبع مرات، وتعادل في مباراة وحيدة، علمًا أن خسارته الأخيرة كانت أمام بلجيكا 2ـ3 في دور الـ16 من مونديال روسيا.

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