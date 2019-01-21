مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر النبى يوسف

21 يناير 2019 - 09:42 ص

اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين قبر النبي يوسف بمدينة نابلس وسط حماية من جنود جيش الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن عددًا من حافلات المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية بالمدينة، وسط تعزيزات عسكرية، لأداء طقوس تلمودية في المكان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويشار إلى أن شابًا أصيب بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، بسبب مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المناطق الشرقية من المدينة، لتأمين الحماية للمستوطنين.