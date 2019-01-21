البنوك الأعلى سعرًا للدولار

21 يناير 2019 - 09:23 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 يناير.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، بنك قناة السويس 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.91 جنيه، وللشراء و17.96 جنيه للبيع، بنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.