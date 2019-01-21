» ريهام حجاج: لست السبب في طلاق ياسمين عبد العزيز من محمد حلاوة

21 يناير 2019 - 09:11 ص

أخيرا خرجت الفنانة ريهام حجاج عن صمتها وأعلنت عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة عقب إعلان طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز.



ونشرت "ريهام" عبر حسابها بـ"انستجرام" صورة من خبر منشور بأحد المواقع يتحدث عنها ويقول إنها لم تكن السبب في انفصال محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز حيث أن الاثنين تطلقا مرتان ، وكانت الثالثة قبل عام من الآن وهي الطلقة النهائية التي لا يجوز العودة بعدها.



وكانت "ريهام" تزوجت من محمد حلاوة قبل أسابيع وهو الزواج الذي أثار ضجة كبرى بسبب كون الأخير كان متزوجا من الفنانة ياسمين عبد العزيز.



