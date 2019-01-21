» شاهد .. أول ظهور لـ"الغيطي" عقب الحكم بحبسه بتهمة الترويج للشذوذ

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الغيطي
الغيطي

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الغيطي

ظهر الإعلامي محمد الغيطي أمس بعد ساعات من الحكم بحبسه ، وذلك لأداء واجب العزاء في الفنان الراحل سعيد عبد الغني.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت في الأحد 20 يناير، بحبس الغيطي لمدة عام، وكفالة 1000 جنيه، ومراقبة لمدة عام، لاتهامه بالتحريض على الفسق والفجور، وازدراء الأديان.

وجاء في البلاغ أن الغيطي خالف أبسط القواعد والثوابت الدينية وضرب بعرض الحائط كل القوانين، بعدما استضاف في برنامجه الذي يعرض على قناة LTC أحد الشباب المثليين، وبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه، وإجابتها لا يجوز عرضها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى.

وأشار البلاغ إلى أن هذا السلوك يعتبر تحريضا على الفجور، والتلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة المثلية الجنسية، إذ يستعرض على الهواء مباشرة المكاسب والمميزات التي حققها المِثلي، الذي استضافه على الهواء، من جراء هذا المسلك المخالف للشرع والقانون، بحسب ما جاء في صحيفة "المصري اليوم".

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