  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:57 ص
بحث متقدم

وزير المالية: "الرئيس قالي أخرك معايا 9 أشهر"

بالصور.. الدولار يهبط لأقل من 16 جنيهًا

البنوك الأعلى سعرًا للدولار

محمد صلاح

اجتماع بـ"الغرف المغلقة" سيمنع صلاح من الحصول على ركلات جزاء

تركي آل الشيخ

رسميا .. بيراميدز يكشف عن الصفقة التي يجهزها للزمالك: لم يتوقعها أحد

أرشيفية

الكشف عن مفاجأة مدوية في قضية "الطفل المذبوح" بفندق بوسط البلد

بيراميدز والأهلي

أول تصريح لنجم الأهلي بعد انتقاله لبيراميدز

سيد عبد الحفيظ

رد ناري من الأهلي على طلب رئيس بيراميدز الذي أغضب جماهير الأحمر

أرشيفية

حبس إعلامي شهير بتهمة "الترويج للشذوذ"

الديهي

"الديهي" يفتح النار على وزيرة الثقافة لهذا السبب

البرلماني سعيد حساسين

مشادة بين "حساسين" ومؤلف كتاب "ولاد الوسـ..."

حكم إنجليزي شهير:

اجتماع بـ"الغرف المغلقة" سيمنع صلاح من الحصول على ركلات جزاء

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "كلوب" للدفاع عن "صلاح"

#

صورة.. «بيراميدز» يخطف «رونالدو» من الأهلي

#

مفهوم الفساد الاقتصادي

#

صورة سينمائية لـ«ترامب» تثير عاصفة من الجدل

محمد صلاح

شن الحكم الإنجليزي السابق "كيث هاكيث" هجومًا حادًا على نجمنا المصري محمد صلاح ، مؤكدًا أن سمعته في خطر حسب مزاعمه.

وقال "هاكيث" في مقال عبر صحيفة "تليجراف" البريطانية إنه لاشك من كون محمد صلاح هداف موهوب وأن مجهوداته قد تقود فريقه ليفربول إلى إنجاز كبير ، مضيفًا: "كل هذا جميل ولكن هناك جانب آخر قد يمس سمعة صلاح بسبب سقوطه المتكرر للحصول على ضربة جزاء".

وأضاف "هاكيث" في مقاله: "نالت صلاح العديد من الاتهامات بالحصول على ركلات جزاء غير صحيحة في مباريات مثل مباراة برايتون ونيوكاسل ، لكن مما لاشك فيه أن صلاح قام بـ(الغطس) في ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام فريق كريستال بالاس".

واستدرك: "بصرف النظر من حدوث احتكاك بالفعل ولكن هناك بعض الأمور التي تحسم صحة ركلة الجزاء من عدمها ، وأهمها المبالغة في السقوط بما لا يتناسب مع الاحتكاك ، ولا أحد يستطيع أن يشكك بأن سقوط صلاح كان متأخرا وغير متناسب مع الاحتكاك".

وأكد الحكم السابق البالغ من العمر 74 عامًا أن هناك اجتماعات دورية للحكام يراجعون فيها جميع اللقطات بدقة، وليس هناك شك أن محاولات صلاح المتكررة للحصول على ركلات جزاء أخذت حيزًا من تلك الاجتماعات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر النبى يوسف
» ريهام حجاج: لست السبب في طلاق ياسمين عبد العزيز من محمد حلاوة
» شاهد .. أول ظهور لـ"الغيطي" عقب الحكم بحبسه بتهمة الترويج للشذوذ
» "القاتل الصامت" يحصد أسرة جديدة
» فنانة شهيرة تستعين بآية قرآنية وتفسرها .. هذا ما قالته
» كبير الأهلاوية: لهذه الأسباب سأشجع الزمالك أمام بيراميدز
» «جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية
» "برج ترامب" في موسكو يثير الجدل في الكونجرس
» الاتحاد السكندري يعلن إعارة صبري رحيل لبيراميدز
» عمرو أديب يحذر من تبعات هذا الأمر الخطير
» تصريحات مثيرة لمؤسس "خليها تصدي"عن الحملة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي