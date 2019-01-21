اجتماع بـ"الغرف المغلقة" سيمنع صلاح من الحصول على ركلات جزاء

21 يناير 2019 - 08:50 ص

شن الحكم الإنجليزي السابق "كيث هاكيث" هجومًا حادًا على نجمنا المصري محمد صلاح ، مؤكدًا أن سمعته في خطر حسب مزاعمه.



وقال "هاكيث" في مقال عبر صحيفة "تليجراف" البريطانية إنه لاشك من كون محمد صلاح هداف موهوب وأن مجهوداته قد تقود فريقه ليفربول إلى إنجاز كبير ، مضيفًا: "كل هذا جميل ولكن هناك جانب آخر قد يمس سمعة صلاح بسبب سقوطه المتكرر للحصول على ضربة جزاء".



وأضاف "هاكيث" في مقاله: "نالت صلاح العديد من الاتهامات بالحصول على ركلات جزاء غير صحيحة في مباريات مثل مباراة برايتون ونيوكاسل ، لكن مما لاشك فيه أن صلاح قام بـ(الغطس) في ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام فريق كريستال بالاس".



واستدرك: "بصرف النظر من حدوث احتكاك بالفعل ولكن هناك بعض الأمور التي تحسم صحة ركلة الجزاء من عدمها ، وأهمها المبالغة في السقوط بما لا يتناسب مع الاحتكاك ، ولا أحد يستطيع أن يشكك بأن سقوط صلاح كان متأخرا وغير متناسب مع الاحتكاك".



وأكد الحكم السابق البالغ من العمر 74 عامًا أن هناك اجتماعات دورية للحكام يراجعون فيها جميع اللقطات بدقة، وليس هناك شك أن محاولات صلاح المتكررة للحصول على ركلات جزاء أخذت حيزًا من تلك الاجتماعات.

