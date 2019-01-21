  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:27 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

رسميا .. بيراميدز يكشف عن الصفقة التي يجهزها للزمالك: لم يتوقعها أحد

أرشيفية

الكشف عن مفاجأة مدوية في قضية "الطفل المذبوح" بفندق بوسط البلد

بيراميدز والأهلي

أول تصريح لنجم الأهلي بعد انتقاله لبيراميدز

سيد عبد الحفيظ

رد ناري من الأهلي على طلب رئيس بيراميدز الذي أغضب جماهير الأحمر

أرشيفية

حبس إعلامي شهير بتهمة "الترويج للشذوذ"

الديهي

"الديهي" يفتح النار على وزيرة الثقافة لهذا السبب

البرلماني سعيد حساسين

مشادة بين "حساسين" ومؤلف كتاب "ولاد الوسـ..."

سخان

خبير سلامة يكشف معلومة خطيرة عن "القاتل الصامت"

معيط

تعليق صادم لوزير المالية عن ارتفاع أسعار السلع والكهرباء

فئة 500 جنيه

"المالية" تكشف حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه

رسميا .. بيراميدز يكشف عن الصفقة التي يجهزها للزمالك: لم يتوقعها أحد

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعليق "البدري" على تراجع "آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"

#

شاهد.. كيف احتفل «آل الشيخ» بالفوز على الأهلي؟

#

دواء للسرطان.. مضاعفات غير متوقعة

#

«آل الشيخ» وراء توفير طائرة خاصة للزمالك

بيراميدز

عمر خربين

أخيرا كشف نادي بيراميدز عن صفقته الجديدة التي أعلن عنها قبل أيام المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه السعودية - مؤكدًا تجهيزها لمباراة الزمالك .

ونشر "نادي بيراميدز" عبر صفحته الرسمية صورًا للاعب السوري "عمر خربين" مؤكدًا انتقاله للفريق .

وعلق النادي على الصفقة قائلًا: "سادس صفقات بيراميدز في يناير .. المهاجم السوري عمر خربين".

وكانت وسائل إعلامية زعمت أن نادي بيراميدز بصدد التعاقد مع البرتغالي لويس ناني أو السويدي إبراهيموفيتش قبل أن يعلن "بيراميدز" رسميا عن هوية صفقته الجديدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تستعين بآية قرآنية وتفسرها .. هذا ما قالته
» كبير الأهلاوية: لهذه الأسباب سأشجع الزمالك أمام بيراميدز
» «جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية
» "برج ترامب" في موسكو يثير الجدل في الكونجرس
» الاتحاد السكندري يعلن إعارة صبري رحيل لبيراميدز
» عمرو أديب يحذر من تبعات هذا الأمر الخطير
» تصريحات مثيرة لمؤسس "خليها تصدي"عن الحملة
» «الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟
» مصر تخسر من النرويج في كأس العالم لكرة اليد
» أمير قطر: لهذا السبب شاركت في قمة بيروت
» شعار جديد للداخلية للاحتفال بعيد الشرطة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي