  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:26 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

رسميا .. بيراميدز يكشف عن الصفقة التي يجهزها للزمالك: لم يتوقعها أحد

أرشيفية

الكشف عن مفاجأة مدوية في قضية "الطفل المذبوح" بفندق بوسط البلد

بيراميدز والأهلي

أول تصريح لنجم الأهلي بعد انتقاله لبيراميدز

سيد عبد الحفيظ

رد ناري من الأهلي على طلب رئيس بيراميدز الذي أغضب جماهير الأحمر

أرشيفية

حبس إعلامي شهير بتهمة "الترويج للشذوذ"

الديهي

"الديهي" يفتح النار على وزيرة الثقافة لهذا السبب

البرلماني سعيد حساسين

مشادة بين "حساسين" ومؤلف كتاب "ولاد الوسـ..."

سخان

خبير سلامة يكشف معلومة خطيرة عن "القاتل الصامت"

معيط

تعليق صادم لوزير المالية عن ارتفاع أسعار السلع والكهرباء

فئة 500 جنيه

"المالية" تكشف حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه

الكشف عن مفاجأة مدوية في قضية "الطفل المذبوح" بفندق بوسط البلد

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

علاء وجمال مبارك عن تلاعبهما فى البورصة: "محصلش"

#

مفاجأة مدوية تفجرها والدة طبيبة كفر الشيخ عن القاتل

#

مفاجأة تقلب الموازين في قضية تعذيب طفلة بحضانة الإسكندرية

#

«سعدان»: رباعية مصر على الجزائر تمت بالاتفاق

الطفل المذبوح

فندق وسط البلد

كشفت مصادر أمنية مفاجأة من العيار الثقيل بعد العثور على جثة طفل مذبوح بأحد فنادق القاهرة ، مؤكدين أن الأم وراء الجريمة.

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد عمر مسلم معاون مباحث قسم الأزبكية، أن الطفل حضر برفقة والدته أول أمس إلى مقر الفندق، والتي قامت بحجز غرفة خاصة بها وطفلها، وأضاف العامون أنه بعد 24 ساعة قامت الأم بإنهاء إجراءات المغادرة من الفندق ولم ينتبهوا لعدم وجود الطفل برفقتها "حسب مصراوي".

وأضاف المصدر أن العاملين أثناء تنظيف غرفة الحجز عثروا على جثة الطفل وبه جرح في الرقبة، ولم يعثروا على والدته أو أي وسيلة اتصال بها.

أشار المصدر إلى أنه تم تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الأم وكشف ملابسات الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تستعين بآية قرآنية وتفسرها .. هذا ما قالته
» كبير الأهلاوية: لهذه الأسباب سأشجع الزمالك أمام بيراميدز
» «جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية
» "برج ترامب" في موسكو يثير الجدل في الكونجرس
» الاتحاد السكندري يعلن إعارة صبري رحيل لبيراميدز
» عمرو أديب يحذر من تبعات هذا الأمر الخطير
» تصريحات مثيرة لمؤسس "خليها تصدي"عن الحملة
» «الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟
» مصر تخسر من النرويج في كأس العالم لكرة اليد
» أمير قطر: لهذا السبب شاركت في قمة بيروت
» شعار جديد للداخلية للاحتفال بعيد الشرطة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي