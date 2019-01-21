حبس إعلامي شهير بتهمة "الترويج للشذوذ"

21 يناير 2019 - 05:07 ص

قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر بحبس الإعلامي محمد الغيطي سنة وغرامة 1000 جنيه بالإضافة لمراقبة لمدة سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور وازدراء الأديان.



وكان المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ للنائب العام ضد "الغيطي" بتهمة استضافته أحد المثليين في برنامجه .



وأشار "صبري" في بلاغه إلى أن "الغيطي" خالف أبسط القواعد والثوابت الدينية وضرب بعرض الحائط كل القوانين، حيث استضاف على شاشة قناة LTC أحد الشباب المثليين، وبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه، إجابتها لا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى.



وقال البلاغ إنه من الثابت أن هذا المسلك من المُبلغ ضده يعتبر تحريضًا على الفجور والتلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة المثلية الجنسية، حيث يستعرض على الهواء مباشرة المكاسب والمميزات التي حققها المثلي الذي استضافه على الهواء، من جراء هذا المسلك المخالف للشرع والقانون.

