  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:26 ص
بحث متقدم
سيد عبد الحفيظ

رد ناري من الأهلي على طلب رئيس بيراميدز الذي أغضب جماهير الأحمر

أرشيفية

حبس إعلامي شهير بتهمة "الترويج للشذوذ"

الديهي

"الديهي" يفتح النار على وزيرة الثقافة لهذا السبب

البرلماني سعيد حساسين

مشادة بين "حساسين" ومؤلف كتاب "ولاد الوسـ..."

سخان

خبير سلامة يكشف معلومة خطيرة عن "القاتل الصامت"

معيط

تعليق صادم لوزير المالية عن ارتفاع أسعار السلع والكهرباء

فئة 500 جنيه

"المالية" تكشف حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه

عمرو أديب

رسالة نارية من "أديب" لتجار السيارات في مصر

الداعية السلفي حسين مطاوع

داعية سلفي يطالب الأزهر بتحريم المظاهرات والثورات

الأزهر

هل تصلح التجربة التونسية في مصر؟

حبس إعلامي شهير بتهمة "الترويج للشذوذ"

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

حبس ضابط شرطة بتهمة ضرب زوجته

محكمة الجنح

الغيطي

قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر بحبس الإعلامي محمد الغيطي سنة وغرامة 1000 جنيه بالإضافة لمراقبة لمدة سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور وازدراء الأديان.

وكان المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ للنائب العام ضد "الغيطي" بتهمة استضافته أحد المثليين في برنامجه .

وأشار "صبري" في بلاغه إلى أن "الغيطي" خالف أبسط القواعد والثوابت الدينية وضرب بعرض الحائط كل القوانين، حيث استضاف على شاشة قناة LTC أحد الشباب المثليين، وبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه، إجابتها لا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى.

وقال البلاغ إنه من الثابت أن هذا المسلك من المُبلغ ضده يعتبر تحريضًا على الفجور والتلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة المثلية الجنسية، حيث يستعرض على الهواء مباشرة المكاسب والمميزات التي حققها المثلي الذي استضافه على الهواء، من جراء هذا المسلك المخالف للشرع والقانون.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية
» "برج ترامب" في موسكو يثير الجدل في الكونجرس
» الاتحاد السكندري يعلن إعارة صبري رحيل لبيراميدز
» عمرو أديب يحذر من تبعات هذا الأمر الخطير
» تصريحات مثيرة لمؤسس "خليها تصدي"عن الحملة
» «الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟
» مصر تخسر من النرويج في كأس العالم لكرة اليد
» أمير قطر: لهذا السبب شاركت في قمة بيروت
» شعار جديد للداخلية للاحتفال بعيد الشرطة
» اشتباك بين «أبو الغيط» وصحفي في «قمة بيروت»
» «تجسيد الصحابة في المسلسلات».. فتوى تثير ضجة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي