غارات إسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا

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تجدد القصف.. المدفعية الإسرائيلية تمطر غزة بالصواريخ

تشن إسرائيل غارات داخل الأراضي السورية تقول إنها تستهدف مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني، محذرة النظام السوري من محاولة استهداف الأراضي أو القوات الإسرائيلية.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفا صاروخيا إسرائيليا مكثفا على محيط مطار دمشق الدولي وضواحي العاصمة دمشق وريفها الجنوبي والجنوبي الغربي، مشيرا إلى أن الصواريخ تصل إلى أهدافها وتُصيب مواقع ومستودعات للإيرانيين وميليشيا حزب الله اللبناني.
وأضاف المرصد أن إن دفاعات النظام الجوية السورية تنطلق بكثافة في محاولة لإسقاطها.
كما أفاد التلفزيون السوري بسماع دوي إنفجارات في سماء دمشق، فيما أكدت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق دمشق.
بالتزامن مع الانفجارات في دمشق، حلقت طائرات إسرائيلية على علو منخفض فوق البقاع، وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن العدوان الذي تتعرض له سورية قادم من فوق الأراضي اللبنانية.
وأضافت أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت"لأهداف معادية" ليل الأحد/الاثنين وأسقطت عددا منها. ولم تذكر أي تفاصيل.
وكانت وسائل الإعلام السورية قالت في وقت سابق يوم الأحد إن الدفاعات الجوية صدت هجوما إسرائيليا في جنوب البلاد وأسقطت سبعة صواريخ.

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