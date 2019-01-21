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"الديهي" يفتح النار على وزيرة الثقافة لهذا السبب

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المصريون ـ متابعات

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انتقد الإعلامي نشأت الديهي الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، لعزوفهم عن الظهور الإعلامي قبيل افتتاح اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وقال «الديهي»، في برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «ten»، مساء الأحد: «لما أطلب حد مسؤول عشان مداخلة أو لقاء ده مش تفضل منه إنه يرد عليا، أنا بقوم بواجبي في إخبار وإعلام الناس».
وأضاف: «ممكن أتفهم رفض بعض الوزراء لعمل مداخلة، نظرًا لطبيعة مهامهم، مثل وزير الإنتاج الحربي»، معربًا عن استيائه الشديد من رفض وزيرة الثقافة للظهور إعلاميًا، معقبًا: «يا سيادة الوزيرة تكلمي حتى أراكِ».
وتابع: «عايز أفهم ليه معرضة عن الحديث أو الإعلام واللقاءات؟ هل الإعلاميين أقل من المستوى اللي أنت عايزة تطلعي معاه؟ اطلعي يا ست بره، بس اتكلمي عشان نشوفك، أنا أعترض على عدم ظهورها».
وأردف قائلًا: «لا توجد مناسبة أهم من معرض الكتاب تستحق أن تظهر وزيرة الثقافة في الإعلام للحديث عنها (..) أنا لما أطلب رئيس الهيئة العامة للكتاب ويرفض، وأطلب وزيرة الثقافة وترفض، أنا بقول لهم خلاص الله الغني، أنا مش بشحت».
واختتم: «أنا عايز أشتغل، لكن حضراتكم بتشتغلوا في الضلمة لمين، ده دورك إنك تتواصل مع وسائل الإعلام (..) ليس لنا مصلحة، ومخدناش هدية في هذا المكان، ولا حتى كوباية شاي، لكن عايزين نتكلم في المعرض، والكتب اللي فيه».


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