وزير الأوقاف يكشف دور أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية، مشيرا إلى أن الطلبة المتواجدين فيها مشروع كبير، وخضعوا لاختبارات في الثقافة العامة.
وأوضح "مختار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الأحد، أن الدراسة في الأكاديمية ستكون 6 أشهر، وعلى مدار الأسبوع العمل، مشيرا إلى أن هناك طرقا حديثة للتدريس فيها، لافتا إلى أن نظريات وقواعد علمية تمت إضافتها لمواد التدريس في الأكاديمية.
وأضاف "جمعة" أن الأكاديمية يوجد فيها إعاشة فندقية كاملة للمغتربين والدارسين فيها، مشيرا إلى إنه يقدم وجبات الإفطار والغداء والعشاء فيها، مؤكدا أن هناك هيئة تدريس من كبار العلماء فيها.

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