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الاتحاد السكندري يعلن إعارة صبري رحيل لبيراميدز

الرياضة

صبري رحيل النادي الأهلي
صبري رحيل النادي الأهلي

المصريون ووكالات

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أعلن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري المصري، إعارة صبري رحيل لاعب الفريق إلى بيراميدز حتى نهاية الموسم الحالي.
وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية، إن الاتحاد تعاقد مع أحمد توفيق على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.
وتابع أن الاتحاد السكندري سيعمل على شراء أحمد توفيق من بيراميدز بصفة نهائية بعد انتهاء مدة الإعارة، مشيرًا إلى أن الاتحاد لن يضم مهند لاشين من بيراميدز.
وكان الاتحاد قد قام بضم صبري رحيل بشكل نهائي من الأهلي مقابل أربعة ملايين جنيه مصري قبل أيام قليلة.

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