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فلسطين تسلم واشنطن أمريكيا مدانا ببيع أراض للإسرائيليين

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السلطة الفلسطينية: "ترامب" يريد ترسيخ الاحتلال
السلطة الفلسطينية: "ترامب" يريد ترسيخ الاحتلال

المصريون ووكالات

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ماذا قال "حساسين" عن تصفية 40 تكفيريًا؟

قال مسؤولان فلسطينيان كبيران يوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية سلمت السلطات الأمريكية أمريكيا من أصل فلسطيني حكمت عليه بالسجن المؤبد لانتهاكه حظرا على بيع أراض للإسرائيليين.
وقال مسؤول أمني كبير طلب عدم نشر اسمه لرويترز ”يحمل عصام عقل جواز سفر أمريكيا وجرى تسليمه إلى السلطات الأمريكية بناء على طلبها“.
وأكد مسؤول ثان، طلب عدم نشر اسمه أيضا، الإفراج عن عقل.
ورفض المسؤولان الكشف عن أي تفاصيل. ولم يتسن الوصول إلى أسرة عقل للتعقيب. ولم يعلق مسؤولون أمريكيون عند سؤالهم عن الإفراج عن عقل.
وأدانت محكمة في الضفة الغربية عقل في ديسمبر كانون الأول لمحاولته بيع عقار في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل دون إذن من شركائه في العمل أو من السلطات الفلسطينية.
ونفت أسرة عقل المزاعم ضده.
ودعا السفير الأمريكي في إسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني إلى إطلاق سراح عقل بعد احتجازه.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة وتنافس السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية إن الإفراج عن عقل ”جريمة خطيرة“.

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