وكيل "موازنة النواب": برنامج الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر

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ياسر عمر وكيل لجنة الموازنة

المصريون ـ متابعات

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أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر، وأنه لولا الاحتياطي الموجود في البنك المركزي مصر كانت ستتعرض لأزمة.
وأوضح "عمر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"ـ، الذي يقدمه الإهعلامي سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، أن المواطن سيشعر بالتحسن الاقتصادي عندما نصدر للخارج.
وأضاف "عمر"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي القاطرة التي سيشعر من خلالها المواطن بتحسن الاقتصاد.

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