وكيل "موازنة النواب": برنامج الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر

21 يناير 2019 - 12:20 ص

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر، وأنه لولا الاحتياطي الموجود في البنك المركزي مصر كانت ستتعرض لأزمة.



وأوضح "عمر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"ـ، الذي يقدمه الإهعلامي سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، أن المواطن سيشعر بالتحسن الاقتصادي عندما نصدر للخارج.

