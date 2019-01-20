"المالية" تكشف حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه

20 يناير 2019 - 11:30 م

قال محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تحسنًا في دخول وأوضاع المواطنين المالية.



وأضاف «معيط» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، مع سعيد حساسين، أنه غير صحيح ما تردد حول إصدار ورقة نقدية فئة «500» جنيه.

