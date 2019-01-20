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وزير التعليم: تسريب امتحانات الثانوية العامة "مرض"

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة أزمة ثقافية ومرض.
وأضاف الوزير، خلال لقاء خاص بث ببرنامج «اليوم» على قناة «dmc»، أن غرض تسريب الامتحانات التي لا تضاف للمجموع نشر البلبلة بالمجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة تستطيع منع ذلك كما منعته في السابق، لكن بإجراءات شبه عسكرية تتشارك فيها القوات المسلحة والشرطة وشركات التأمين بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه.
وتابع أن امتحانات الصف الأول الثانوي تجريبية وليس عليها أي درجات، موضحًا أن «التسريبات لا تضر الوزارة ولكنها تضر الطلاب ولن نوقفها هذه المرة.. الطالب اللي ضيع فرصة إنه ميجيش الامتحان أو غش هو اللي هيضر نفسه».


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