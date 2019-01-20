تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان وترامب بشأن سوريا

20 يناير 2019 - 11:00 م

أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استعداد تركيا لتولي حفظ الأمن في منطقة منبج السورية، دون إضاعة للوقت.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، مساء الأحد، بحسب ما ذكرت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول.

