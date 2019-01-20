مئات السيدات من "السترات الصفراء" يتظاهرن في باريس

20 يناير 2019 - 10:40 م

تظاهرت مئات السيدات من محتجي "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس، ضد سياسات الحكومة، الأحد.



واجتمع مئات السيدات أمام برج إيفل ثم سرن إلى ساحة الباستيل، في مظاهرة دعت إليها الناشطة في حراك "السترات الصفراء" بريسيليا لودوسكي.



ورددت المتظاهرات هتافات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، وطالبن بتحسين أوضاعهن الاقتصادية.



وفي السياق نفسه، أعلن وزير الدولة بالداخلية الفرنسية لوران نونيز، في تصريح لقناة "بي إف إم" المحلية، أن قوات الأمن أوقفت في مظاهرات السبت 300 شخص.



من جهتها، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان، إن 84 ألف متظاهر شاركوا في الحراك العاشر للـ"سترات الصفراء" في جميع أنحاء البلاد، السبت.



لكن مصادر "السترات الصفراء" قالت إن عدد المشاركين بلغ 147 ألف شخص.