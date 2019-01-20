  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:13 م
بحث متقدم
عمرو أديب

رسالة نارية من "أديب" لتجار السيارات في مصر

منتخب مصر

بث مباشر.. مباراة مصر والنرويج في كأس العالم

الداعية السلفي حسين مطاوع

داعية سلفي يطالب الأزهر بتحريم المظاهرات والثورات

الأزهر

هل تصلح التجربة التونسية في مصر؟

أرشيفية

بداية من فبراير.. زيادة جديدة في أسعار الأسماك

دعاء فاروق

«دعاء فاروق»: نفسي أخلع الحجاب.. ولكن!

بيان عزل مرسي

شُهيب: النور رفض عزل مرسي في اجتماع «السيسي»

اشتباك بين «أبو الغيط» وصحفي في «قمة بيروت»

اشتباك بين «أبو الغيط» وصحفي في «قمة بيروت»

القاهرة

«جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

مئات السيدات من "السترات الصفراء" يتظاهرن في باريس

عرب وعالم

تظاهرات فرنسا
تظاهرات فرنسا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالغاز والاحتجاز.. فرنسا تقمع متظاهري «السترات الصفراء»

#

«السترات الصفراء» تصل لبنان.. والجيش يتدخل

#

7 مصابين في الحراك الخامس لـ"السترات الصفراء"

#

مئات المحتجين ينددون بسياسات الحكومة في هولندا

تظاهرت مئات السيدات من محتجي "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس، ضد سياسات الحكومة، الأحد.
واجتمع مئات السيدات أمام برج إيفل ثم سرن إلى ساحة الباستيل، في مظاهرة دعت إليها الناشطة في حراك "السترات الصفراء" بريسيليا لودوسكي.
ورددت المتظاهرات هتافات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، وطالبن بتحسين أوضاعهن الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الدولة بالداخلية الفرنسية لوران نونيز، في تصريح لقناة "بي إف إم" المحلية، أن قوات الأمن أوقفت في مظاهرات السبت 300 شخص.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان، إن 84 ألف متظاهر شاركوا في الحراك العاشر للـ"سترات الصفراء" في جميع أنحاء البلاد، السبت.
لكن مصادر "السترات الصفراء" قالت إن عدد المشاركين بلغ 147 ألف شخص.
وانطلقت الاحتجاجات منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبب ارتفاع الضرائب على الوقود التي ألغيت لاحقا نتيجة المظاهرات، لكن ذلك لم يمنع تحولها لاحقا إلى احتجاجات ضد الحكومة بشكل عام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» جامعة سعودية تعتزم تعليم الموسيقى وإقامة حفلات غنائية
» أمير قطر: لهذا السبب شاركت في قمة بيروت
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليجانيس
» شعار جديد للداخلية للاحتفال بعيد الشرطة
» تعاون ديني بين دار الإفتاء والأوقاف السعودية
» كأس آسيا.. إيران تهزم عمان وتتأهل لدور الـ16
» القبض على 11 تاجر مخدرات بالعجوزة
» «كوتوكو» يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
» باسم يوسف يقدم "الكوميديا الساخرة" في الخليج
» الدوري الإنجليزي.. توتنهام يخطف فوزًا قاتلًأ من فولهام
» قتله بسبب250جنيهًا ثم حضر جنازته

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي