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رسالة نارية من "أديب" لتجار السيارات في مصر

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على إطلاق حملة «خليها تصدى»؛ لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات، قائلًا: «مش عايزين نخليها تصدي ولكن عايزنها تنخفض».
وأوضح "أديب" في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن السيارات متراكمة في المخازن والجمارك، بسبب غلاء وجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار بالرغم من تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، متابعًا: «بقول لتجار السيارات الرحمة حلوة، بلاش نأثر على مبيعات السوق المصري».
وأضاف "أديب" أن جمعيات حقوق المستهلكين في العالم تقود حملات مثل «خليها تصدى، أو تعفن»؛ لمواجهة جشع التجار، معقبًا: «الناس لما بتقفل وتزهق من حاجة بتقولك خليهالك عندك مش هشتريها، هتعمل إيه الظروف الاقتصادية صعبة وأقل عربية بـ130 ألف جنيه».


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