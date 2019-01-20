رسالة نارية من "أديب" لتجار السيارات في مصر

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إطلاق حملة «خليها تصدى»؛ لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات، قائلًا: «مش عايزين نخليها تصدي ولكن عايزنها تنخفض».



وأوضح "أديب" في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن السيارات متراكمة في المخازن والجمارك، بسبب غلاء وجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار بالرغم من تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، متابعًا: «بقول لتجار السيارات الرحمة حلوة، بلاش نأثر على مبيعات السوق المصري».

