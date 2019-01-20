قيادي إخواني منشق : أعداء مصر تركيا وإسرائيل وبريطانيا

قال طارق البشيشي ، القيادي الإخواني المنشق ، إن أعداء مصر عبر التاريخ ثلاثة هم تركيا وإسرائيل وبريطانيا.
وأضاف البشبيشي :" تركيا التي احتلت مصر منذ عام 1517 و لمدة 300 سنة كانت من أسوء الفترات التى مرت على تاريخ مصر ، جهل و فقر و مرض و نهب لخيرات المحروسة و نظام طبقي عنصري يفرق بصرامة بين المحتل التركي و المواطن المصرى .
وعن ثاني الدول الكاره لمصر لمصر قال :"بريطانيا الاستعمارية التي احتلت مصر منذ عام 1882 و لمدة 72 سنة و نهبت قمحها و قطنها و اراضيها لصالح حروب التاج البريطانى .
أما ثالث أعداء مصر فهي إسرائيل :"إسرائيل التي احتلت سيناء أرض الفيروز لمدة 6 سنوات منذ عام 1967 و حتى نصر اكتوبر 1973 دفنت فيها الأسرى المصريين أحياء فى صحراء سيناء .