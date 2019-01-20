قيادي إخواني منشق : أعداء مصر تركيا وإسرائيل وبريطانيا

وأضاف البشبيشي :" تركيا التي احتلت مصر منذ عام 1517 و لمدة 300 سنة كانت من أسوء الفترات التى مرت على تاريخ مصر ، جهل و فقر و مرض و نهب لخيرات المحروسة و نظام طبقي عنصري يفرق بصرامة بين المحتل التركي و المواطن المصرى .