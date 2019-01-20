تجار السيارات انتهازيون وحملة "خليها تصدي" ممتازة

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الدعوة السلفية

تجار السيارات

خليها تصدي


أشاد أبو مصعب السكندري ، القيادي بالدعوة السلفية، بحملة "خليها تصدي" التي دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضًا على الارتفاع الكبير في أسعار السيارات في مصر.


وقال السكندري في بيان له أطلعت "المصريون" على نسخة منه :"حملة خليها تصدي وجدت قبولا شعبيا ليس له نظير من بعد القبول الشعبي لثورة 25 يناير، وهى تقوم ضد الغلاء الفاحش الذي قام به تجار ووكلاء السيارات فى مصر مستغلين في ذلك الأوضاع التى تمر بها البلاد وعدم الاستقرار الاقتصادي خاصة بعد تعويم الجنيه، وقاموا مستغلين هذا الوضع برفع أسعار السيارات ارتفاع لا يقبله عقل أو منطق".


وأشار إلى أن وكلاء السيارات والتجار ، استغلوا حالة عدم الاستقرار في مصر وبدأوا يتلاعبوا بالمواطن المستهلك وقاموا برفع أسعار السيارات عليه بطريقة متلاحقة ومتواصلة حتى وصل ارتفاع أسعار السيارات على سبيل المثال بعد تعويم الجنية مباشرة بسعرها الجديد وبين سعرها بعد جشع التجار الذي زاد إلى 150 ألف و 200 ألف جنيه هذا فوق السعر الذي زاد بعد تعويم الجنيه والذى كان فيه الدولار بعشرين جنيه.


وأضاف :" عقب هذه الحملة يناشد التجار الدولة بالتدخل، ولكن للأسف هم لا يعلمون أن الحل فى أيديهم هم وليس فى ايدي الدولة، لأنهم هم من رفعوا الأسعار مستغلين الأوضاع وعليهم أن يعودوا لرشدهم وينقذوا أنفسهم من خسارة ستقضى على الكثير منهم ويقوموا بمصالحة مع الشعب الذى كسبوا منه الكثير والكثير خلال المدة التى من بعد تعويم الجنيه".


 


واختتم :"اتضامن مع الحملة  وأتمنى أن تقوم حملات أخري على نفس هذا المنوال وبنفس هذه القوة ضد كل التجار الذين استغلوا أوضاع البلاد وقاموا برفع أسعار كل شئ من أجهزة وسلع وعلى رأسها اللحمة وحشه الجزارين وكل شئ يحتاج إليها المواطن المصري، حتى يعود التجار والمحتكرين لشردهم ويعلموا أن مصر لن تقوم بالجشع وإنتهاز الفرص، وإنما بتعاون الجميع والصبر والرضا بالقليل".

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