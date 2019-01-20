بداية من فبراير.. زيادة جديدة في أسعار الأسماك

20 يناير 2019 - 09:28 م

أثارت تصريحات الدكتور أيمن عمار، رئيس هيئة الثروة السمكية، بتوقف موسم الصيد في البحر الأحمر من فبراير إلى سبتمبر المقبل، تساؤلات عدة حول انعكاساته على أسعار الأسماك في مصر.

عمار أشار إلى أن سبب القرار إجراءات أمنية لا دخل للهيئة فيها، لافتًا إلى أن إنتاج السمك من البحر الأحمر يصل لـ3 % فقط من الثروة السمكية في مصر، متوقعًا زيادة طفيفة في أسعار السمك ابتداءً من فبراير حتى مايو، وهذا يحدث بشكل سنوي، متابعًا: «البرد بيموت أسماك البلطي ما يؤثر على الإنتاج».

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر فضائية «الرافدين»، أنه ستحدث أن مصر تستورد أكثر من 300 ألف طن سنويًا من كل دول العالم، وننتج 1.820 مليون طن سنويًا، مستدركًا: «منقدرش نستغنى عن الاستيراد».

وأشار إلى أنه في حالة نقص المعروض بالأسواق للمناطق التي تحتاج إلى أسماك البحر الأحمر، فإنه سيتم طرح أسماك من مزارع الهيئة لسد نقص المعروض، إن وجد، خاصة من أسماك البلطي، منوّهًا بأن الهيئة ستتدخل فورًا حال وجود أي تلاعب من خلال الطرح من مزارع الهيئة أو بالاستيراد من الخارج بكميات تضمن تضبط أسعار السوق.

طارق فهمي، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية قال إن «توقف الصيد في البحر الأحمر سيؤثر سلبيًا بالتأكيد على سوق السمك، لا سيما أن الكميات التي تخرج من البحار كبيرة ولا يمكن الاستهانة بها».

وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «فهمي»، أن «الأنواع التي تخرج من البحار هي «سمك المكرونة والمرجان والسنار والجمبري والسباط وغيرها من الأصناف، وهذه الأنواع لا توجد داخل المزارع أو البحيرات الموجودة بمصر، وبالتالي لا يمكن توفيرها».

وتوقع عضو شعبة الأسماك، أن «ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%»، مشيرًا إلى أن «الفترة الحالية تشهد ركودًا في سوق الأسماك، حيث لا يوجد ضغط أو إقبال على شرائه».

وأوضح أن «الظروف الحالية نتج عنها ركود في الأسواق، إذ يضطر المواطنين إلى شراء كميات قليلة، أو ما يكفي حاجتهم فقط، بعكس ما كان يحدث في السابق».

إلى ذلك، حذر النائب رائف تمراز، عضو لجنة الأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، من أن تلك التصريحات سينتج عنها قيام مافيا الأسماك أو التجار الجشعين، بتخزين كميات الأسماك التي يمتلكونها حاليًا؛ لتعطيش الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة.

وأضاف لـ«المصريون»، أن «نقص الكمية المنتجة من أي سلعة ينتج عنها ارتفاع الأسعار، وهذه مسألة بديهية»، مشيرًا إلى ضرورة تطوير بحيرة إدكو وناصر وكذلك بحيرات الفيوم وسيناء والإسكندرية، وغيرها من البحيرات التي يمكن الاعتماد عليها.

عضو لجنة الأمن الغذائي، قال إن «تطوير تلك البحيرات سيساهم مساهمة كبيرة في توفير الأسماك التي يرغب فيها أو يشتريها المستهلك»، مستطردًا: «لابد أن يكون هناك حلول من الجهات المختصة، لا تقف مكتوفة الأيدي».

وبرأي «تمراز»، فإن «هيئة الثروة السمكية إنتاجه يساوي صفر، خاصة أن معظم الأسماك تعتبر أسماك مزارع قطاع خاص، أو غير تابعة للهيئة»، مشددًا على ضرورة أن تضع الهيئة خطة عاجلة لكي تكور من نفسها.

وعن نسبة الزيادة في الأسعار، قال عضو لجنة الأمن الغذائي، إن ذلك لسوق العرض والطلب، ومن الصعب تحديده بنسبة محددة.