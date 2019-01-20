  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:40 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر.. مباراة مصر والنرويج في كأس العالم

أرشيفية

بداية من فبراير.. زيادة جديدة في أسعار الأسماك

دعاء فاروق

«دعاء فاروق»: نفسي أخلع الحجاب.. ولكن!

بيان عزل مرسي

شُهيب: النور رفض عزل مرسي في اجتماع «السيسي»

اشتباك بين «أبو الغيط» وصحفي في «قمة بيروت»

اشتباك بين «أبو الغيط» وصحفي في «قمة بيروت»

ام كلثوم ووالدها

العبرة بالخواتيم.. لماذا لا يقتدي الدعاة بالفنانين؟

القاهرة

«جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية

أرشيفية

«تجسيد الصحابة في المسلسلات».. فتوى تثير ضجة

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

أيمن نور

تفاصيل تأسيس «أيمن نور» لقناة فضائية جديدة

«سواريز» يقود هجوم برشلونة أمام ليجانيس

الرياضة

سواريز وديمبلي
سواريز وديمبلي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«ميسي» يقود هجوم برشلونة أمام ليفانتي

#

«سواريز» يقود هجوم برشلونة أمام إنتر

#

«ميسي» يقود هجوم برشلونة أمام بوكا جونيورز

برشلونة

سواريز

المصريون

ليجانيس

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إيرنيستو فالفيردي، تشكيل فريقه لمواجهة ديبورتيفو ليجانيس، والتي ستُقام بعد قليل، على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: توماس فيرمايلين – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا

خط الوسط:  سيرجيو بوسكيتش – كارليس ألينيا – أرثور هينريك ميلو

خط الهجوم: عثمان ديمبلي – لويس سواريز – فيليب كوتينيو


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليجانيس
» شعار جديد للداخلية للاحتفال بعيد الشرطة
» تعاون ديني بين دار الإفتاء والأوقاف السعودية
» كأس آسيا.. إيران تهزم عمان وتتأهل لدور الـ16
» القبض على 11 تاجر مخدرات بالعجوزة
» «كوتوكو» يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
» باسم يوسف يقدم "الكوميديا الساخرة" في الخليج
» الدوري الإنجليزي.. توتنهام يخطف فوزًا قاتلًأ من فولهام
» قتله بسبب250جنيهًا ثم حضر جنازته
» رسميًا.. تعيين «أبو جريشة» مستشارًا رياضيًا للإسماعيلى
» أمير قطر يكشف سر مشاركته في «قمة بيروت»

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي