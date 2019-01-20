«سواريز» يقود هجوم برشلونة أمام ليجانيس

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إيرنيستو فالفيردي، تشكيل فريقه لمواجهة ديبورتيفو ليجانيس، والتي ستُقام بعد قليل، على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل الفريق الكتالوني مكون من:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
خط الدفاع: توماس فيرمايلين – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش – كارليس ألينيا – أرثور هينريك ميلو
خط الهجوم: عثمان ديمبلي – لويس سواريز – فيليب كوتينيو
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