» كأس آسيا.. إيران تهزم عمان وتتأهل لدور الـ16

20 يناير 2019 - 09:08 م

تأهل منتخب إيران إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية، بعد الفوز على عمان، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات دور الـ16.

وسجل علي رضا جاهنباخش (32) وأشكان ديجاغاه (41 من ضربة جزاء) هدفي الفوز لصالح المنتخب الإيراني.

ويلتقي المنتخب الإيراني في الدور ربع النهائي مع منتخب الصين الذي تغلب على تايلاند 2-1 يوم الأحد أيضاً.

وكان منتخب إيران تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على اليمن 5-0 وعلى فيتنام 2-0 ثم تعادل مع العراق 0-0.