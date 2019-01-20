تفاصيل جديدة عن اجتماع 3 يوليو 2013

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اجتماع 3 يوليو

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن الاتصال الأول من جانب المؤسسة العسكرية لحركة تمرد تم في 3 يوليو عن طريق وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في تلك الفترة من أجل حضور الاجتماع الذي ضم القوى الوطنية.

وأضاف شهيب، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل قام بإبلاغ أعضاء حركة تمرد يوم 20 يونيو 2013 بدعم القوات المسلحة إلى مطالبهم، ونصحهم بالتعامل مع الجيش باحترام، ونبهم إلى دور وأهمية دور القوات المسلحة التي لولا موقفها لما تم التخلص من حكم الإخوان.

وكشف عبد القادر شهيب، أن اجتماع 3 يوليو قام بالتحضير له اللواء محمد العصار وكان مساعد وزير الدفاع وقام بالاتصال بسعد الكتتاني ورفض الحضور، وكان مفترضًا أن يحضر الاجتماع الدكتور كمال الجنزوري ولكن عضوي تمرد رفضًا ذلك، وكانت وجهة نظرهم حتى لا يقال إن قادة ما قبل 2011 يعودوا مرة أخرى إلى المشهد السياسي.

وتابع، شهيب، في بداية الاجتماع قال وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينها إنه يجب الاستماع إلى ممثلي حركة تمرد بوصفها حركة شبابية وهي صاحبة الدعوى، وتم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسة مبكرة وعزل محمد مرسي وانتخابات برلمانية جديدة وحتى يتم ذلك يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية لإدارة شئون البلاد.


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