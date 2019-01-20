شُهيب: النور رفض عزل مرسي في اجتماع «السيسي»

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حزب النور

عزل مرسي

عبدالقادر شهيب

فجر الكاتب الصحفي، عبد القادر شهيب، مفاجأة عن موقف حزب النور، أثناء اجتماع 3 يوليو الذي دعا إليه – الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع حينذاك- من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقال  خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ممثل حزب النور، رفض عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي ثم اقتنع بمرور الوقت بعزله.

وأضاف شهيب، الدكتور أحمد الطيب، عرض بإقناع مرسي بالاعتزال، ورد عليه الفريق السيسي أنه عرض عليه الفكرة أكثر من مرة ورفض التنفيذ، وتابع أن وزير الدفاع عرض الاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولكن جميع الحاضرين باستثناء حزب النور رفضوا الفكرة وطالبوا عزل مرسي.

وكشف عبد القادر شهيب، أن اجتماع 3 يوليو استمر 6 ساعات متواصلة وحضره عضوين من حركة تمرد ورئيس المحكمة الدستورية، وجلال المره أمين عام حزب النور، والدكتور محمد البرادعي المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، وسكينة فؤاد ممثلة للمرأة، والبابا تواضروس وحضر بطائرة هيلكتوبر من وادي النطرون ، والدكتور أحمد الطيب الذي جاء من الأقصر، وحضر الاجتماع وزير الدفاع ورئيس الأركان.

كما كشف موقف حزب النور من إجراء تعديل على الدستور خلال الاجتماع، مشيرًا أن الحزب رفض تعديل أو كتابة دستور جديد، مؤكدا، "أن قيادات الحزب التي حضرت الاجتماع رفضت تماما أي إجراء على الدستور"

وأضاف «شهيب»،:  سبب امتناع "النور" أنه  كان متخوفًا من أن يتم تعديل المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور الجديد".

وتابع الكاتب الصحفي، عبد القادر شهيب، اللواء ممدوح شاهين قال حينها "أنه من المفترض وقف العمل بالدستور القديم حتى يتثنى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وفي النهاية قبل بتعديل الدستور، وقام الفريق الأول عبد الفتاح السيسي بصياغة بيان 3 يوليو".



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