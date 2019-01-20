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المفتي يستقبل وفدًا رفيع المستوى من مجلس شورى المفتين الروسي

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دار الافتاء
دار الافتاء

حسن عاشور

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استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وفدًا دينيًّا رفيع المستوى من مجلس شورى المفتين بروسيا، برئاسة الشيخ روشان عباسوف، نائب مفتي روسيا؛ وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء ومجلس المفتين الروسي.

واستعرض مفتي الجمهورية خلال اللقاء، مجهودات دار الإفتاء المصرية وإداراتها المختلفة في مواجهة التطرف، مشيرًا إلى آليات عمل مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، الذي أصدر حتى الآن حوالي 200 تقرير لخدمة قضايا الإسلام والمسلمين، باعتبار الدار المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، كما تحدث عن برنامج تدريب الأئمة، حيث سعت الدار لإنشاء إدارة مخصصة لتدريب المفتين، يتوافد عليها عدد كبير من مختلف دول العالم.

وفى نهاية اللقاء، أهدى فضيلة المفتي للوفد الروسي نسخة من موسوعة الفتاوى، مشيدًا بجهودهم في نشر الإسلام الوسطى، كما أبدى استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لمسلمي روسيا والإفتاء هناك، وأيضًا في مجال تدريب الأئمة على الفتوى ومواجهة الفكر المتطرف.

من جانبه، أثنى نائب مفتي روسيا على مجهودات الدار، وما تقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين، وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وما تقوم به في الداخل والخارج من أجل نشر الوسطية والاعتدال. وأبدى تطلع بلاده إلى الاستفادة من خبرات دار الإفتاء وإمكانياتها، خاصة في تدريب الأئمة على الفتوى ورفع مهاراتهم الإفتائية، وكذلك في مجال مكافحة التطرف والفكر المتشدد الذي بات يهدد الجميع.


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