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اشتباك بين «أبو الغيط» وصحفي في «قمة بيروت»
اشتباك بين «أبو الغيط» وصحفي في «قمة بيروت»

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أحمد أبو الغيط

صحفي

القمة الاقتصادية

قمة بيروت

انفعل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أحد الصحفيين اليوم الأحد، خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة ببيروت؛ نتيجة سؤاله عن دور الجامعة ونتائجها على المواطن العربي.

والبداية عندما وجه أحد الصحفيين سؤالًا لـ"أبو الغيط" قال فيه: "ما الذي يدفع المواطن العربي للتصديق بأن الجامعة العربية قد تنجح في الاقتصاد.. فبعد قراءة بيان القمة قد يفكر المواطن العربي للوهلة الأولى أنه سيصبح أوروبا بعد 4 سنين.. ويعتقد أن الجامعة قد نجحت في الاقتصاد في حين أنها فشلت في السياسة.. فلو تحدثنا عن القمة العربية السابقة من 4 سنين.. ماذا حققت؟".

ورد الأمين العام لجامعة الدول العربية منفعلًا: "تيجي نحل الجامعة العربية وننفرق جمعا وكل واحد يروح في اتجاهه.. لا يا سيدي عمره ما هيكون أحسن.. ولو تركنا الجامعة العربية وتركنا المسرح العربي والدول العربية.. الجيران هيأكلونا".

فرد عليه الصحفي: "الدول العربية بتتآمر على بعضها".

وردًا على الصحفي قال "أبو الغيط": "انا عاوز اقولك حاجه.. لكل انسان فكر.. اذا كنا عايزين نسلم الدول العربية للجيران.. فلنفعل ما تطالب به.. اما انني اضع برنامج اقتصادي اجتماعي تعليمي تكنولوجي يدفع بالأمة ويفتح آمال العمل العربي المشترك والأمة فالإجابة هي ان على كل دولة أن تنفذ ما تراه في مجموعة هذه القرارات".


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